Will Smith Ungkap Penampakan Lampu Ajaib di Film Aladdin

Jakarta: Aktor multi talenta Will Smith tampak begitu antusias dalam proyek film terbarunya Aladdin live-action. Pada Kamis, 12 Oktober 2018, Will Smith mengunggah penampakan magic lamp, properti ikonik dalam kisah Aladdin.



"Biarkan aku keluar! Tidak sabar untuk tampil sebagai Si Biru (Genie) untuk kalian," tulis aktor berusia 50 tahun itu dalam keterangan tertulis di Instagram.



Peran Smith dalam Aladdin live-action tampak cukup berat, mengingat kesuksesan versi animasi Aladdin (1992) juga berkat peran aktor senior Robin Williams yang saat itu berperan sebagai pengisi suara.







Bintang Suicide Squad tersebut didapuk memerankan tokoh Genie, beradu peran dengan Mena Massoud sebagai Aladdin. Mena adalah bintang serial TV Amazon pemeran Jack Ryan. Sementara itu, karakter Princess Jasmine diperankan Naomi Scott, bintang Power Rangers Merah Muda dalam film Power Rangers rilisan 2017. Peran Jafar dimainkan oleh Marwan Kenzari.



Aladdin adalah proyek animasi dari Disney yang dirilis dalam bentuk live-action. Beberapa judul yang ikut dirilis dalam bentuk live-action belum lama ini yaitu Beauty and the Beast, The Lion King, Mulan serta Lilo & Stitch.



Aladdin live-action rencananya tayang di bioskop Amerika 24 Mei 2019.





(ELG)