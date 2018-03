Marilyn Monroe dan Sederet Aktris yang Selalu Gagal Bawa Piala Oscar

Jakarta: Ajang penghargaan bergengsi Oscar yang diperuntukkan bagi insan perfilman rutin digelar tiap tahun. Sejumlah nama aktris dan aktor beserta sineas ikut tercatut dalam daftar nominasi untuk dilombakan.



Ada beberapa pengulangan nama yang terjadi dari tahun ke tahun. Ada juga yang baru masuk dalam nominasi dan berhasil membawa pulang piala Oscar.

Namun, rupanya tidak sedikit juga aktris yang gagal membawa pulang piala Oscar meski sempat berlalulalang dalam daftar kandidat penerima piala Oscar. Seperti Marilyn Monroe dan sederet aktris berikut ini:Aktris ikonik Marilyn Monroe disebut tak pernah meraih piala Oscar meski sering masuk dalam nominasi. Menurut situs Rolling Stones, aktris yang banyak menghabiskan waktunya di Los Angeles semasa hidupnya ini bermain dengan sangat baik dalam film The Misfits (1961).Aktris lawas yang terkenal di era 1930-an hingga 1950-an ini sudah pasti mencicipi asin garam dunia perfilman. Namun, sejumlah film yang dibintanginya belum berhasil membawa piala Oscar.Dunne tercatat masuk dalam nominasi Aktris Pemeran Utama Terbaik sebanyak lima kali, di antaranya melalui film Cimarron (1931), Theodora Goes Wild (1936), The Awful Truth (1937), Love Affair (1939) dan I Remember Mama (1948).Amy Adams tercatat empat kali masuk nominasi kategori Aktris Pendukung Terbaik lewat film Junebug (2005), Doubt (2008), The Fighter (2010) dan The Master (2012). Ia juga sempat dinominasikan dalam kategori Aktris Pemeran Utama Terbaik lewat film American Hustle (2013), tapi gagal membawa pulang piala.Thelma Ritter merupakan aktris asal Amerika yang tenar lewat peran jenaka sebagai pekerja kelas menengah. Ritter juga kental dengan aksen New York yang dibawakan sehingga tak mudah dilupakan oleh insan perfilman di era 1959-an.Thelma Ritter tercatat enam kali masuk nominasi Academy Awards kategori Aktris Pendukung Terbaik dalam film All About Eve (1950), The Mating Season (1951), With a Song in My Heart (1952), Pickup on South Street (1953), Pillow Talk (1959) dan Birdman of Alcatraz (1962).Di waktu yang hampir sama, Ritter juga masuk nominasi Golden Globe Awards dengan kategori serupa dalam film All About Eve (1950), The Mating Season (1951) dan Boeing Boeing (1965).Dalam Emmy Awards 1956, Ritter juga sempat masuk nominasi kategori Aktris Pendukung Terbaik. Sayangnya, belum ada satu piala pun yang berhasil dibawa pulang olehnya.Merintis karier di dunia perfilman sejak tahun 1940-an tak membuat Deborah berhasil membawa satu piala Oscar. Ia tercatat enam kali masuk nominasi Aktris Pemeran Utama Terbaik lewat film Edward, My Son (1949), From Here to Eternity (1953), The King and I (1956), Heaven Knows, Mr. Allison (1957), Separate Tables (1958) dan The Sundowners (1960).Namun, pada 1994 Kerr pada akhirnya berhasil menerima piala Honorary Oscar (Academy Honorary Awards) dari Cannes Film FEstival dan BAFTA berkat pencapaiannya yang selalu disiplin dan berdedikasi tinggi di industri perfilman.Gelnn Close tercatat memulai debut karier di dunia perfilman dalam film The World According to Garp di tahun 1982.Sepanjang berkarier, aktris berusia 70 tahun ini beberapa kali masuk nominasi Oscar. Tiga kali masuk dalam nominasi Aktris Pendukung Terbaik lewat film The World According to Garp (1982), The Big Chill (1983) dan The Natural (1984). Lalu, tiga kali masuk nominasi kategori Aktris Pemeran Utama Terbaik lewat film Fatal Attraction (1987), Dangerous Liaisons (1988) dan Albert Nobbs (2011).Kiprah di industri perfilman yang sudah dirintis sejak tahun 80-an rupanya belum bisa mengantarkan aktris asal Amerika tersebut menjemput piala Oscar.Aktris Annette Bening tercatat dalam daftar nominasi kategori Aktris Pendukung Terbaik dalam film The Girters (1990). Ia juga sempat masuk dalam nominasi kategori Aktris Pemeran Utama Terbaik lewat film American Beauty (1999), Being Julia (2004) dan The Kids Are All Right (2010).Bening memulai debut kariernya lewat panggung bersama perusahaan Colorado Shakespeare Festival di tahun 1980 dan bermain dalam Lady Macbeth di tahun 1984 di American Conservatory.Aktris berdarah Tionghoa ini menghabiskan banyak waktunya di Inggris sejak kecil. Situs Complex menyebutkan Cheung telah membintang 70 film sepanjang kareirnya.Cheung termasuk aktris daftar kelas A di Amerika Serikat dan menjadi aktris Asia pertama yang memenangkan Cannes Film Festival. Maka tidak mengherankan jika pada 2004 media New York Times mengulas artikel penyebab Maggie Cheung tak diakui sebagai bintang Hollywood. Cheung dikenal bermain sangat baik lewat film In the Mood For Love.(ELG)