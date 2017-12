Film Turah Gagal Masuk Seleksi Unggulan Oscar

Jakarta: Dewan Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Amerika telah mengumumkan hasil penjurian tahap pertama kategori Foreign Language Film untuk Piala Oscar 2018. Turah, film perwakilan Indonesia, gagal melaju ke tahap berikutnya.



Turah adalah film berbahasa Jawa dengan dialek Tegal produksi fourcolours dengan sutradara Wicaksono Wisnu Legowo. Film dikirim untuk seleksi Oscar pada September lalu oleh komite khusus bentukan Persatuan Perusahaan Film Indonesia.

Film ini bersaing dengan 91 film dari negara-negara lain untuk masuk sebagai unggulan dalam kategori Best Foreign Language Film. Seleksi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung selama dua bulan dan melibatkan anggota Academy yang berbasis di Los Angeles.Mereka melakukan pemungutan suara untuk memilih enam dari 92 film. Pada tahap yang sama, komite eksekutif Academy untuk kategori ini juga memberikan suara untuk memilih tiga film. Total ada sembilan film terpilih, yang akan melaju ke tahap kedua.Berikut daftar sembilan film berbahasa asing Oscar yang terpilih dalam tahap pertama.1. A Fantastic Woman (Cile, Sebastian Lelio)2. In the Fade (Jerman, Fatih Akin)3. On Body and Soul (Hongaria, Ildiko Enyedi)4. Foxtrot (Israel, Samuel Maoz)5. The Insult (Lebanon, Ziad Doueiri)6. Loveless (Rusia, Andrey Zvyagintsev)7. Felicite (Senegal, Alain Gomis)8. The Wound (Afrika Selatan, John Trengove)9. The Square (Swedia, Ruben Ostlund)Seleksi nominasi tahap kedua berlangsung pada Januari 2018. Sembilan film akan diputar bagi para anggota Academy selama tiga hari di beberapa kawasan AS, atau secara daring khusus bagi anggota di luar AS.Mereka juga melakukan pemungutan suara untuk menentukan lima film unggulan. Semua kategori nominasi Oscar 2018 akan diumumkan pada 23 Januari 2018.Turah menjadi film submisi ke-19 dari Indonesia untuk seleksi Oscar. Film pertama adalah Nagabonar (1987) garapan MT Risyaf, yang dikirim ke Piala Oscar ke-60. Belum pernah ada film yang menembus nominasi.(DEV)