Film Wiro Sableng Kenalkan Dua Karakter Utama Selain Wiro

Jakarta: Lifelike Pictures telah merilis poster tiga karakter utama film adaptasi Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Selain Wiro, dua tokoh lain adalah Anggini dan Bujang Gila Tapak Sakti.



Anggini diperankan oleh Sherina Munaf. Ini menjadi debut film Sherina dalam 19 tahun terakhir, setelah bermain dalam film anak-anak legendaris Petualangan Sherina (1999) produksi Miles Films.

Anggini diceritakan sebagai murid dari Dewa Tuak (diperankan Andy /rif dalam film). Dia adalah gadis mandiri yang menapaki jalan menjadi pendekar dengan kostum khas ungu dan senjata selendang panjang serta paku perak.Sherina Munaf dalam Wiro Sableng (lifelike pictures)Dalam versi novel, Anggini muncul pertama kali dalam seri kedua, Maut Bernyanyi di Pajajaran. Setelah Dewa Tuak bertemu Wiro, dia ingin menjodohkan mereka berdua. Dia pun memerintahkan Anggini untuk mengejar Wiro sampai dapat.Bujang Gila Tapak Sakti diperankan Fariz Alfarazi, yang sebelumnya dikenal sebagai atlet bela diri pencak silat. Ini menjadi debut akting Fariz dalam film panjang.Bujang Gila diceritakan sebagai keponakan sekaligus murid Dewa Ketawa. Nama aslinya adalah Santiko. Tubuhnya tambun. Dengan senjata kipas bear, jurus pamungkas Bujang Gila adalah Dua Puncak Mahameru Murka, yaitu gelombang angin dingin dengan cahaya seputih salju dari kedua tangan.Fariz Alfarazi dalam Wiro Sableng (lifelike pictures)Dalam novel, dia muncul pertama kali di seri ke-71 Bujang Gila Tapak Sakti. Pertemuan dengan Wiro terjadi dalam seri ke-90 Kiamat di Pangandaran.Wiro Sableng merupakan film adaptasi novel seri karya Bastian Tito. Angga Dwimas Sasongko menjadi sutradara dengan naskah garapan Seno Gumira Ajidarma, Tumpal Tampubolon dan Sheila Timothy. Sheila juga menjadi produser di bawah bendera Lifelike dan Fox International Productions.Sejumlah aktor lain yang terlibat di antaranya Yayan Ruhian, Marsha Timothy, Ruth Marini, Marcell Siahaan, Happy Salma, Andy /rif, Yaya Unru, Rifnu Wikana, dan Cecep Arif Rahman. Menurut pihak Lifelike, mereka akan merilis poster karakter secara berkala.Wiro Sableng dijadwalkan rilis di bioskop pada September 2018.(ELG)