Call Me by Your Name Raih Piala Oscar 2018 Kategori Naskah Adaptasi Terbaik

Los Angeles: Piala Oscar 2018 kategori Best Adapted Screenplay atau Naskah Adaptasi Terbaik diberikan kepada James Ivory yang menuangkan karyanya dalam film Call Me by Your Name yang diadaptasi dari tulisan André Aciman dalam versi novel.



Capaian ini berhasil menggeser nomine lain, yaitu film The Disaster Artist, Logan, Molly's Game dan Mudbound. Baca juga Deretan Pemenang Piala Oscar 2018

Call Me by Your Name bercerita tentang cinta pertama seorang remaja lelaki bernama Elio (Timothee Chalamet) yang baru dirasakan saat berusia 17 tahun. Ia jatuh cinta pada seorang laki-laki bernama Oliver (Arnie Hammer). Padahal, Elio sendiri sudah memiliki kekasih bernama Marzia (Esther Garrel).Pertemuan Elio dan Oliver bermula ketika ayah Elio, seorang profesor bidang arkeologi yang bermukim di Italia mengundang Oliver, mahasiswa asal Amerika Serikat untuk tinggal di kediamannya menghabiskan musim panas bersama.Elio melihat dirinya dalam Oliver. Ia merasa memiliki kepribadian yang sama sekaligus tertarik dengan Oliver. Layaknya orang yang sedang jatuh cinta, Elio merasakan rindu teramat dalam ketika berada jauh dari Oliver. Suatu hari, saat tengah menghabiskan waktu berdua Oliver mengatakan pada Elio untuk bertukar nama saat memanggil satu sama lain, "Call Me by Your Name".Call Me by Your Name dilepas resmi di Brasil pada 18 Januari 2018. Film arahan sutradara Luca Guadagnino ini dikemas dalam 132 menit. Empat lokasi yang diambil sebagai latar cerita antara lain Italia, Amerika Serikat, Brasil dan Prancis.Academy Award yang ke-90 tahun ini dipimpin oleh Jimmy Kimmel yang ditayangkan secara live melalui saluran televisi ABC Network. Ajang perhelatan untuk insan di dunia perfilman kali ini digelar di Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 4 Maret 2018.(ASA)