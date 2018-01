Pertama dalam Enam Dekade, Tiga Film Laris 2017 Dibintangi Perempuan

Los Angeles: 2017 bisa dibilang sebagai tahun milik aktor perempuan Hollywood. Selama nyaris 60 tahun, untuk pertama kali tiga film Hollywood paling laris dibintangi oleh aktor perempuan.



Sebut saja Gal Gadot dalam Wonder Woman, Emma Watson dalam Beauty and the Beast, serta Daisy Ridley dalam Star Wars: The Last Jedi. Menurut data Box Office Mojo, ketiga film ini memuncaki box office domestik AS dan Kanada dengan nilai pendapatan berturut-turut USD 412 juta, USD 504 juta, dan USD 531 juta.

Tiga aktor ini juga berada di jajaran 10 aktor Hollywood, yang akumulasi pendapatan film-film mereka mencapai angka tertinggi. Selain mereka bertiga, tujuh lain adalah aktor pria seperti Dwayne Johnson, Vin Diesel, dan Johnny Depp.Hal serupa, menurut laporan The Wrap, terjadi terakhir kali pada 1958. Saat itu ada tiga film terlaris lingkup domestik yang dibintangi aktor perempuan. Ada Elizabeth Taylor untuk Cat on a Hot Tin Roof, Rosalind Russell dalam Manhattan, serta Mitzi Gaynor dalam South Pacific.Tren film besar dengan aktor utama perempuan mulai tampak sejak Hunger Games, yang dibintangi Jennifer Lawrence. Pada 2017, ada pula film seperti Atomic Blonde dengan bintang utama Charlize Theron dan Pitch Perfect dengan aktor ensambel Anna Kendrick, Rebel Wilson, Brittany Snow, Anna Camp, serta Hailee Steinfeld.Pada 2018, sejumlah film besar Hollywood dengan bintang utama perempuan telah mengantri rilis, antara lain Natalie Portman dalam Annihilation, Alicia Vikander dalam Tomb Raider, serta Oprah Winfrey dalam A Wrinkle in Time.(DEV)