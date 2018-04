Zayn Malik Tertarik Ikuti Jejak Harry Styles

Jakarta: Zayn Malik mengaku tertarik merambah dunia akting. Jika kesempatan itu datang, Zayn akan mengikuti jejak mantan rekannya di One Direction, Harry Styles yang terlebih dulu menekuni dunia akting.



Harry Styles menjalani debut akting ketika bermain di film Dunkirk pada 2017. Zayn memang belum mendapat tawaran bermain film, tapi dia sudah menunjukkan potensi aktingnya di video klip terbarunya yang berjudul Let Me.

"Jangan pernah mengatakan tidak. Aku akan tertarik melakukan akting. Itu selalu menjadi sesuatu yang aku lakukan, bahkan ketika aku tumbuh dewasa," kata Zayn Malik seperti dikutip Femalefirst.Meski belum pernah bermain di sebuah film, Zayn mengaku punya bekal pernah tampil di pertunjukkan semasa sekolah. Penyanyi 25 tahun ini pun membuka diri untuk berlatih akting."Aku melakukan beberapa pertunjukkan sekolah dan semacamnya. Aku tidak mengatakanaktingku selevel dengan aktor pemenang Oscar saat ini, tapi tentu saja aku bisa kursus dan belajar. Itu sesuatu yang membuatku tertarik," ujarnya.(ELG)