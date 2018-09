Milly & Mamet Selesai Syuting, Siap Tayang Akhir 2018

View this post on Instagram

Do you remember this..? ???? A scene from AADC? with Milly & Mamet. How on earth did they end up together?? ????. . Jawabannya ada di @millymametmovie ???? Tungguin yaaa ??????. . Milly & Mamet (Ini Bukan Cinta & Rangga) - COMING SOON! Wriitten & Directed by @ernestprakasa & @meiranastasia from @starvisionplus & @milesfilms ????. . @sysiio @dennisadishwara ??