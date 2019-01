Aktor dan Penggemar Marvel Rayakan Ulang Tahun Stan Lee

Los Angeles: Genap 96 tahun lalu atau tepatnya pada 28 Desember 1922 Stan Lee lahir. Meski telah tiada, komikus dan pencipta karakter Marvel itu tetap dikenang oleh para aktor dan penggemar Marvel.



Pada Jumat, 28 Desember kemarin Marvel Entertainment membagikan sketsa wajah Stan Lee melalui Twitter dalam rangka penghormatan terhadap sang legenda.



On his birthday, join us in remembering Stan Lee. Happy Birthday, Stan. Thank you for everything. pic.twitter.com/2MxYuNfYDB