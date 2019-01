Tom Holland dan Chris Evans akan Bintangi Film Kriminal The Devil All the Time

California: Setelah tampil mengesan sebagai Peter Parker alias Spider-Man dalam film-film superhero Marvel, Tom Holland punya lebih banyak film cerita panjang lain yang melibatkan dirinya. Salah satunya adalah The Devil All the Time, proyek film kriminal berlatar AS era 1945-1970.



Menurut laporan ComicBook, Tom dipastikan akan membintangi film itu bersama sejumlah bintang besar dari film-film yang populer dalam satu dekade terakhir. Ada Chris Evans, rekan aktornya di film-film Marvel, serta Robert Pattinson (Twilight), Bill Skarsgard (It), Mia Wasikowska (Alice in Wonderland, dan Eliza Scanlen (Sharp Objects).

Film ini akan digarap Antonio Campos, produser dan sutradara AS yang sebelumnya telah mengerjakan sejumlah film misteri dan thriller seperti Afterschool (2008), Simon Killer (2012), serta beberapa episode serial The Sinner.Filmini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Donald Ray Pollock. Kisahnya berlatar kawasan pedesaan Ohio dan West Virginia setelah Perang Dunia II hingga 1960-an dan bepusat pada sejumlah tokoh yang "menarik tetapi aneh", meliputi pasangan pembunuh berantai, pendeta, dan polisi lokal yang korup.Proyek ini sedang dalam tahap persiapan dan akan diproduksi untuk Netflix. The Devil All the Time direncanakan rilis di platform Netflix pada 2020.Tahun ini, Tom akan muncul setidaknya dalam empat film cerita panjang. Selain Avengers: Endgame dan Spider-Man: Far From Home, ada Chaos Walking dan Spies in Disguise. Tom juga akan bermain di film adaptasi gim Uncharted sebagai Nathan Drake.(ELG)