Sutradara Film Terlalu Tampan Jamin Sensasi dalam Komik Ikut Diangkat

Jakarta: Komik Webtoon Terlalu Tampan diangkat ke layar lebar melalui sutradara Sabrina Rochelle Kalangie di bawah payung Visinema Pictures. Tanpa meninggalkan Terlalu Tampan universe besutan Mas Okis dan S.M.S., Sabrina menampilkan segala sesuatu yang bisa terjadi dalam dunia Mas Kulin.



"Ketika mengangkat Terlalu Tampan sebagai live action, saya memastikan nyawa nyeleneh dari kisah asli Webtoon-nya sendiri tidak hilang," kata Sabrina dalam keterangan tertulisnya.



"Bagi saya, Terlalu Tampan adalah Webtoon komedi yang sangat ikonik. Saya berusaha dengan treatment saya di film ini, siapapun yang menonton tidak kehilangan sisi itu. Dunia Kulin di Terlalu Tampan bukan dunia normal. Bukan 'universe' yang biasa kita kenal. Ini yang saya tampilkan dalam filmnya. It is beyond! Segala hal bisa terjadi di dunia Kulin," sambungnya.



Hal selaras juga diungkapkan Nurita Anandia, produser film Terlalu Tampan.



"Ketika orang nonton, merasakan itu, nyeleneh, absurd, tapi tetap meaningful," kata Nurita dalam jumpa pers di XXI Epicentrum Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.



Terlalu Tampan mengisahkan tentang Kulin, bungsu dari keluarga terlalu tampan yang sulit bersosialisasi dengan lingkungan karena ketampanannya. Mengambil perspektif Kulin, film ini banyak melakukan pengembangan cerita tanpa meninggalkan kisah-kisah lirih tentang Kulin yang terlalu tampan.



Film ini dibintangi Ari Irham (Mas Kulin), Tarra Budiman (Mas Okis), Marcellino Lefrandt (Pak Archewe), Iis Dahlia (Bu Suk), Calvin Jeremy (Kibo), Rachel Amanda (Rere), dan Nikita Willy (Amanda/Terlalu Cantik).



Film ini diproduksi Visinema Pictures bekerja sama dengan Line Webtoon, serta Kaskus Networks sebagai salah satu investor. Tim produksi ikut menggandeng Adrianto Sinaga, serta Keliek Wicaksono, Production Designer serta VFX Supervisor, peraih Piala Citra di Festival Film Indonesia 2018 kategori Penata Efek Visual Terbaik.



Film Terlalu Tampan tayang di bioskop 31 Januari 2019.





(ELG)