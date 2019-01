Jumlah Film Thriller, Horor, dan Dokumenter Meningkat Signifikan dalam 20 Tahun

California: Dalam dua dekade terakhir, jumlah film dokumenter serta film cerita dengan genre thriller dan horor mengalami kenaikan signifikan dibandingkan 90 tahun sebelumnya. Sebaliknya, film percintaan, musikal, dan western mengalami penurunan kuantitas.



Grafik tren genre ini dibuat dan dirilis oleh Bo McCready, direktur riset Madison Metropolitan School District di Wisconsin AS. Bo menghimpun data judul dan genre film rilisan 1910 hingga 2018 yang terdaftar di situs web katalog film IMDB.

Can't believe how this @tableau project took off. More than 18,000 hits on @tableaupublic now. Thanks to all who've r/t or reposted, esp. @simongerman600 for getting my work out to so many. Also, I've added a button to toggle btw varied & constant axes. https://t.co/JSq16RTJgX