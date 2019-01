Film Keluarga Cemara Tembus Penjualan Sejuta Tiket

Jakarta: Keluarga Cemara, film drama adaptasi dari Visinema Pictures, telah menembus angka penjualan tiket satu juta lembar pada akhir pekan kedua penayangan. Ini merupakan kali pertama film cerita rilisan Visinema menembus rekor tersebut sejak 2014.



Keluarga Cemara dirilis di bioskop sejak Kamis, 3 Januari 2019. Selama akhir pekan pembuka atau empat hari pertama, film adaptasi serial tv itu menembus angka penjualan 460 ribu.

Hingga empat hari berikutnya selama hari kerja (7-10 Januari), menurut data FilmIndonesia.or.id, angka penjualan tiketnya bertambah 267 ribu menjadi 727 ribu lembar tiket.Akhir pekan kedua ternyata masih berpihak pada film ini. Menurut data dari Visinema, angka penjualan tiket telah menembus satu juta lembar hingga Minggu siang (13 Januari). Artinya selama dua setengah hari itu, penjualan tiket bertambah sekitar 273 ribu lembar.Produser Angga Dwimas Sasongko membagikan kabar tersebut dalam postingan Instagram. Dia juga bersyukur Keluarga Cemara adalah film Visinema terlaris."Akhirnya setelah tujuh film dan 10 tahun bekerja. Terima kasih penonton film Indonesia. Keluarga Cemara, per (Minggu) siang ini telah ditonton oleh satu juta penonton!" tulis Angga.Enam film Visinema sebelumnya sejak 2014 adalah Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi, Surat dari Praha, Bukaan 8, Filosofi Kopi 2: Ben dan Jody, serta Love For Sale.Data total penjualan tiket untuk film ini setelah akhir pekan kedua dan untuk film-film domestik lain belum dirilis oleh situs web FilmIndonesia. Tunggu kabar lebih lanjut dari kami tentang perkembangan box office terkini film-film domestik pada pekan kedua 2019 ini.Selain Keluarga Cemara, ada empat film domestik 2019 terbaru yang masih diputar di bioskop, yaitu DreadOut, Perjanjian dengan Iblis, After Met You, dan Lagi-lagi Ateng.(ASA)