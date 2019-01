Tom Holland akan Bintangi Film Adaptasi Gim Uncharted

California: Setelah Spider-Man: Far From Home yang dirilis tahun ini, aktor muda Tom Holland akan kembali bermain dalam satu proyek film besar naungan Columbia Pictures (Sony). Dia dipilih sebagai aktor utama untuk film adaptasi gim Uncharted garapan sutradara Dan Trachtenberg.



Uncharted adalah gim video buatan studio Naughty Dog yang awalnya dirilis khusus untuk PlayStation. Uncharted, yang sudah punya empat episode utama dan sejumlah sempalan sejak 2007, adalah gim laga petualangan yang mengikuti tokoh bernama Nathan Drake, pemburu harta karun obsesif yang berkeliling dunia.

Menurut laporan Variety, naskah Uncharted sedang dikembangkan. Dan Trachtenberg, yang sebelumnya telah mengerjakan film thriller psikologi 10 Cloverfield Lane, akan menjadi sutradara.Tom Holland akan menjadi pemeran Nathan Drake. Aktor senior seperti Mark Wahlberg sempat dibidik untuk menjadi pemeran Nathan, tetapi setelah kesuksesan Spider-Man: Homecoming yang dibintangi oleh Tom, Sony memutuskan untuk membuat film dengan kisah Nathan Drake versi muda.Jadwal produksi dan rilis resmi masih belum diungkap, tetapi diharapkan bisa dimulai tahun ini. Pasalnya, Tom masih harus disibukkan dengan agenda tur promosi film Spider-Man: Far From Home.Tom adalah aktor Inggris kelahiran 1996. Kariernya sebagai aktor dimulai di panggung teater, sebelum berlanjut ke film dan serial televisi. Setelah menjadi pengisi suara versi Bahasa Inggris untuk film animasi Arrietty (Ghibli), Tom mendapat peran besar di film The Impossible.Dia semakin dikenal luas di dunia setelah muncul sebagai Peter Parker alias Spider-Man dalam film-film superhero komik Marvel.(ASA)