Chris Evans Resmi Pensiun sebagai Captain America

Los Angeles: Film Avengers 4 menjadi seri terakhir aktor Chris Evans memerankan tokoh pahlawan Captain America. Aktor berusia 37 tahun itu mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Twitter, Kamis, 4 Oktober 2018.



"Resmi ditutup dengan Avengers 4. Menjadi hari yang begitu emosional untuk dikatakan. Bermain dalam peran ini selama 8 tahun adalah sebuah kehormatan. Untuk semua yang di depan kamera, belakang kamera, dan para penonton, terima kasih untuk kenangannya! Selalu bersyukur, " tulis Evans.

Thank you Cap, from the begging to the end of the line.



#ThankYouChrisEvans @ChrisEvans pic.twitter.com/quVSVW2piE — spooky esme ???? (@pasteIrogers) October 4, 2018

It sucks, but this makes me realize that Captain America is my favorite character in the Marvel MCU. This has me emotional as hell. https://t.co/pK7mV7j4Zo — ???? Matt Will Ghost ???? (@MattPostSaysHi) October 4, 2018

Cuitan ini mendapat beragam respons positif. Beberapa warganet memberikan ucapan terima kasih.Kabar pengunduran diri Chris Evans sebagai Steve Rogers yakni Captain Amerika sudah sejak Maret 2018. Pernyataan itu dikatakan kepada New York Times saat berbicang dengan Chris Evans soal Avengers 4."Anda ingin turun dari 'kereta' sebelum mereka mendorong Anda," kata Evans.Chris Evans memerankan tokoh Captain Amerika sejak Captain America: The First Avengers.Kabarnya Film Avengers 4 akan menjadi serial terakhir dari Marvel Cinematic Universe. Avengers 4 dirilis 3 Mei 2019.(ELG)