Chloe Grace Moretz akan Jadi Pengisi Suara Film Animasi Korea Selatan

Metrotvnews.com, Jakarta: Chloe Grace Moretz akan terlibat sebagai pengisi suara di film animasi Korea Selatan berbahasa Inggris arahan Hung Sung-ho. Film berjudul Red Shoes & The Seven Dwarf dan akan didistribusikan di pasar internasional.



Seperti diberitakan Variety, kisah film merupakan adaptasi dari dongeng Putri Salju (Snow White) dengan pemutarbalikan elemen cerita. Tujuh kurcaci sebenarnya adalah pangeran angkuh dan arogan yang terjebak dalam tubuh lain. Sementara Putri Salju tidak lagi menjadi perempuan tercantik di negeri tersebut.

Chloe akan mengisi suara tokoh Snow White. Gina Gershon turut terlibat sebagai pengisi suara Ratu Jahat. Selain itu, ada pula Jim Rash dan Prince Average.Proyek ini dikerjakan oleh studio animasi Lotus Corporation dan direncanakan selesai pada 2018. Kursi kepala animator dipercayakan kepada Kim Jin (Big Hero 6, Frozen). Hak distribusi internasional dipegang oleh Finecut.Anggaran proyek mencapai USD 20 juta atau sekitar Rp 260 miliar. Finecut kini membawa cuplikan gambar film ke Cannes Film Festival untuk ditawarkan di pasar film Cannes (Marche du Film).Chloe adalah aktris Amerika kelahiran 1997. Dia telah bermain di lusinan film dan drama televisi sejak 2005, antara lain Let Me In (2010) dan The 5th Wave (2016). Dia juga bermain di film remake Suspiria arahan Luca Guadagnino yang kini sedang dalam tahap paska produksi.(ELG)