Pertunjukkan Teater Harry Potter Borong Penghargaan di Olivier Awards

Metrotvnews.com, Jakarta: Pertunjukkan teater yang diadaptasi dari novel JK Rowling, Harry Potter and The Cursed Child (HPCC) meraih sembilan piala di ajang Olivier Awards 2017. Pertunjukan panggung arahan John Tiffany ini mendapat penghargaan terbanyak dibandingkan 51 teater lain yang masuk nominasi.



Olivier Awards merupakan penghargaan tahunan dari Society of London Theatre (SOLT) untuk pementasan teater di London, Inggris sejak tahun 1976. Tahun ini mereka menampilkan 26 kategori, mulai dari aktor/aktris terbaik hingga desain tata lampu terbaik.

HPCC berhasil memenangkan 9 dari 11 kategori yang diraihnya, antara lain John Tiffany yang menang sebagai sutradara terbaik, dan Jamie Parker (pemeran Harry Potter dewasa) yang menang sebagai aktor terbaik. Sementara pemeran Hermione dan Malfoy, Noma Dumezweni dan Anthony Boyle, mendapat penghargaan sebagai aktris dan aktor pendukung terbaik."Terima kasih JK Rowling telah menciptakan (tokoh) Hermione. Kesempatan untuk memainkan Hermione ini sangat luar biasa," kata Dumezweni, seperti dilansir dari Reuters.Selain itu, pertunjukan teater ini juga diganjar penghargaan untuk kategori pertunjukan baru, desain kostum, desain panggung, desain suara, serta desain tata lampu.HPCC adalah teater hasil adaptasi dari bagian kedua novel ketujuh Harry Potter berjudul Harry Potter and The Deathly Hallows. Bagian ini menceritakan akhir kisah pertarungan Harry dan kawan-kawan melawan bos penyihir jahat Lord Voldemort. Naskah untuk teater ditulis oleh Jack Thorne dan diterbitkan dalam bentuk buku.(DEV)