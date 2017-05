Guardian of the Galaxy Vol. 2 Kembali Pimpin Box Office

Metrotvnews.com, Jakarta: Guardian of the Galaxy Vol. 2 kembali menduduki posisi teratas box office untuk kedua kalinya. Memeroleh sekitar USD63 juta, membawa pendapatan domestik film ini ke angka USD246 juta. Secara global, film yang dibintangi Chris Pratt dan Vin Diesel ini telah meraup USD633 juta.



Di peringkat kedua, film komedi aksi Snatched yang dibintangi Amy Schumer dan Goldie Hawn harus puas dengan mengantongi USD17,5 juta di pemutaran perdananya.

King Arthur: Legend of the Sword yang dibuat dengan anggaran besar juga tidak berhasil mendapat pemasukan yang memuaskan pada pemutaran perdananya. Film arahan sutradara Guy Ritchie ini hanya meraup USD14,7 juta.Di sisi lain, The Fate of the Furious masih berada di lima besar box office, tepatnya pada peringkat ke-4 dengan pemasukan sebesar USD5,3 juta. Peringkat kelima, diraih The Boss Baby yang mendapat pemasukan sebesar USD4,6 juta pekan ini.Guardians of the Galaxy Vol. 2 (USD63 Juta)Snatched (USD17,5 Juta)King Arthur: Legend of the Sword (USD14,7 Juta)The Fate of the Furious (USD5,3 Juta)The Boss Baby (USD4,6 Juta)Beauty and the Beast (2017) (USD3,9 Juta)How to be a Latin Lover (USD3,7 Juta)Lowriders (USD2,4 Juta)The Circle (USD1,7 Juta)Baahubali 2: The Conclusion (USD1,5 Juta)(DEV)