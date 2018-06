Aktor Film Tintin Terlibat Proyek Biopik Elton John

Jakarta: Aktor peran dalam film Tintin, Jamie Bell dipastikan terlibat proyek film biopik Elton John. Dilaporkan laman The Hollywood Reporter, Bell mengambil peran Bernie Taupin, penulis lagu yang kerap bekerja sama dengan Elton John dalam beberapa judul lagu seperti Tiny Dancer, Bennie and the Jets dan Rocket Man.



Jamie Bell beradu peran dengan aktor film Kingsman, Taron Egerton, pemeran tokoh Elton John dalam film biopik Rocketman.

Film Rocketman bercerita tentang kisah penyanyi sekaligus penulis lagu Elton John yang menghabiskan waktunya di Royal Academy of Music hingga menjadi bingkai musik rock and roll pada era 70an dan 80an. Film ini juga mengisahkan bagaimana John terlepas dari kecanduan obat dan alkohol di era 90an hingga menjadi bintang internasional ternama.Egerton kembali bertemu dengan sutradara Dexter Fletcher yang akan memimpin proyek film Rocketman. Sebelumnya, Egerton dan Fletcher terlibat proyek film Eddie the Eagle. Film Rocketman digarap dengan modal dari Paramount yang sekaligus bergerak sebagai distributor.Sementara John Elton bersama kekasihnya, David Furnish memproduksi film Rocketman di bawah naungan Rocket Pictures, bersama Matthew Vaughn yang juga mengarahkan John dalam sekuel film Kingsman, The Golden Circle.Sebelumnya, Jamie Bell terlibat adu peran dengan Annette Bening di film Stars Don't Die in Liverpool.Film biopik Rocketman dijadwalkan tayang pada 2019.(ELG)