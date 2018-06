Rehat Akting, Bryce Dallas Howard Garap Film Netflix

California: Jurassic World: Fallen Kingdom tampaknya akan menjadi film terakhir aktris Bryce Dallas Howard untuk sementara. Pasalnya, putri sineas Ron Howard ini akan fokus di balik layar dan mengerjakan proyek film cerita untuk Netflix.



Seperti dilaporkan Aceshowbiz, Bryce mengaku sebelumnya telah mengerjakan sejumlah proyek film kecil-kecilan. Namun kali ini, dia akan menapaki jalur itu lebih dalam.



"Aku pindah haluan penuh ke penyutradaraan. Aku ingin tetap berakting, tetapi aku sedang mengerjakan sebuah film cerita pada musim gugur nanti untuk Netflix, dan aku punya beberapa hal mengantri tahun depan," kata Bryce tanpa merinci lebih lanjut film seperti apa yang akan dia kerjakan.



"Aku tidak takut punya komitmen terhadap sesuatu yang akan membawaku keluar dari akting untuk sementara," imbuhnya.



Bryce ditanya apa mungkin dia mengajak Chris Pratt, lawan mainnya di Jurassic World, untuk ikut bermain di film-film tersebut. Menurut Bryce, Chris sebaiknya tidak bermain di film garapan sutradara baru.



"Mungkin suatu saat, itu akan sangat menarik," ungkapnya.



Perempuan kelahiran 2 Maret 1981 ini telah menyutradarai sejumlah film pendek sejak 2006, seperti Orchids, When You Find Me, omnibus Call Me Crazy: A Five Film, dan Solemates.



Sebagai aktris, dia telah bermain film sejak usia delapan tahun. Film terbarunya, Jurassic World: Fallen Kingdom, telah dirilis di Indonesia sejak pekan lalu.







(ASA)