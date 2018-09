Caitlin Halderman Alami Insiden Terkena Celurit saat Syuting Film DreadOut

Jakarta: Aktor Caitlin Halderman memulai debut bermain film horor lewat DreadOut, film pertama yang diangkat dari gim berjudul sama. Tidak tanggung-tanggung, aktor berusia 18 tahun itu didapuk memerankan Linda, tokoh sentral dalam gim dan film.



Sebelumnya, Caitlin lebih sering bermain dalam film drama remaja. Dia bahkan sempat terkena celurit saat syuting.



"Ada kecelakaan kena celurit pocong di kaki," kata Caitlin di kawasan ICE, BSD, Tangerang, Jakarta, Sabtu, 22 September 2018.



"Aku langsung shock karena si pocong enggak bisa lihat, makeup-nya macam-macam. Aku enggak nyalahin dia juga, tapi dia merasa bersalah banget, aku enggak tahu harus berkata apa. Aku langsung diangkat, tiduran, istirahat 2-3 jam. Habis tidur, lalu bangun lagi oke lanjut," sambungnya.



DreadOut adalah film yang disadur dari gim karya Digital Happiness, pengembang gim yang berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Sesuai dengan gim, film ini mengambil tema horor dengan karakter sentral Linda bersama ponselnya menangkap penampakan para hantu.



Terlibat dalam proyek film horor ini, Caitlin tertarik untuk bermain film horor.



"Iya sih seru banget. Soalnya action-nya. Kalau drama kan melow ya, kata-kata puitis. Kalau ini benar-benar yang lo mau jelek pun just do it, enggak peduli lagi. Serunya di situ. Banyak banget kejadian aku sampai kena celurit pocong, bolong kena celurit, semoga hasilnya bagus," kata Caitlin.



Caitlin menjalani syuting sejak April-Mei tahun ini. Dia menjalani syuting tanpa menggunakan stuntman meski banyak adegan-adegan ekstrem yang dijalani.



Untuk pendalaman karakter, Linda tidak bermain gim DreadOut. Dia mengaku takut. Maka, pendalaman karakter dilakukan lewat bincang-bincang bersama sutradara dan membaca review.



DreadOut disutradarai Kimo Stamboel. Produksi film bekerjasama dengan Sky Media, GoodHouse dan CJ Entertainment Korea.



DreadOut diprediksi tayang di bioskop Indonesia sekitar Desember 2018-Januari 2019.





(ELG)