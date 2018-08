Film Imagine Besutan John Lennon dan Yoko Ono Kembali Dirilis di Bioskop

Kota Liverpool berencana merayakan 50 tahun usia album ikonik dari The Beatles, Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band. …

Akhir November punya cerita tersendiri bagi para penggemar The Beatles. Gitaris ikonik itu tutup usia pada 29 November 2001.

Film berjudul The Beatles: Eight Days A Week-The Touring Years akan meluncur pada 16 September di Amerika Serikat.

Mile 22, film laga terbaru Iko Uwais bersama Mark Wahlberg telah melakukan gala premier di AS pada Jumat, 10 Agustus lalu.…

Setelah Isle of Dogs, sineas Amerika Wes Anderson dikabarkan sedang menyiapkan proyek film cerita terbaru dengan latar pasca-peran…

film hollywood Rabu, 15 Aug 2018 21:45 Rabu, 15 Aug 2018 21:45

Film horor The Nun, bagian dari seri The Conjuring produksi New Line Cinema, punya iklan film di YouTube yang ternyata tidak cocok…