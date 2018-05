Lupita Nyong'o Ikut Berperan dalam Film Horor Us

Los Angeles: Hasil negosiasi pihak tim produksi film Us dengan Lupita Nyong'o menemui titik terang. Aktor peraih Grammy melalui film 12 Years a Slave (2013) itu resmi bergabung dalam film Us besutan sutradara Jordan Peele.



Lupita akan beradu peran bersama dua aktor lain, Elisabeth Moss dan Winston Duke.

Film ini diarahkan berdasarkan naskah yang ditulis oleh Peele sendiri. Ia juga berperaan sebagai produser film bersama rekan-rekannya di Monkeypaw Productions, Sean McKittrick, Jason Blum, dan Ian Cooper.Jordan Peele baru saja menerima penghargaan Oscar berkat film horor Get Out yang dirilis tahun 2017.Film Us menceritakan tentang kisah dua pasangan berbeda di pinggiran kota, yakni pasangan kulit putih dan kulit hitam.Poster film ini telah dirilis sejak 9 Mei lalu. Pihak Universal mengumumkan film Us akan dirilis di bioskop pada 15 Maret 2019.(DEV)