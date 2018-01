Film Voldemort versi Penggemar Dirilis

Los Angeles: Film sempalan Harry Potter buatan penggemar, Voldemort: Origins of the Heir (VOOTH) telah dirilis di kanal YouTube Tryangle Films. Film berbahasa Inggris dengan durasi 53 menit.



Kisahnya merupakan interpretasi dua penggemar Harry Potter asal Italia, Gianmaria Pezzato dan Stefano Prestia, berdasarkan novel Harry Potter and the Half-Blood Prince (2005) tulisan JK Rowling. Mereka tidak puas dengan elaborasi masa lalu Voldemort di novel yang hanya sepenggal.

Gianmaria dan Stefano pun memutuskan untuk membuat sendiri kisah versi mereka. Pada awal 2016, mereka membuat proyek film ini bersama sejumlah kawan dalam bendera independen Tryangle Films. Izin Warner Bros didapatkan asal film tetap berstatus fan-made dan non komersial.Film ini dibuka dengan adegan penyihir perempuan pewaris Gryffindor, Grisha McLaggen (Magdalena Orcali), yang menyusup ke sebuah fasilitas sihir di Rusia. Setelah berhasil ditangkap, Grisha diinterogasi oleh Jenderal Makarov (Alessio Dalla Costa), yang memberinya cairan anti kebohongan.Lewat intergasi ini, rangkuman kisah masa muda Tom Riddle diceritakan. Kebanyakan adalah penjabaran relasi Tom dengan tiga pewaris asrama Hogwarts lain termasuk Grisha, yang berkaitan dengan upaya Tom untuk hidup abadi lewat sihir bernama horcrux.Kualitas berbagai aspek bisa diperdebatkan. Namun aspek sinematografi, suara, efek visual, dan artisik menunjukkan keseriusan para pembuatnya. Secara keseluruhan, film non-komersial ini juga menunjukkan dedikasi dan kecintaan mereka sebagai penggemar, yang menyimak kisah Harry Potter secara mendalam.Voldemort: Origins of the Heir dapat ditonton di YouTube sejak Minggu dini hari, 14 Januari 2018. Hingga kini, film ini sudah ditonton 1,5 juta kali dan ditanggapi ribuan komentar.(DEV)