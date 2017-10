Pendapatan Blade Runner 2049 Pekan Pertama Mengecewakan

Metrotvnews.com, Los Office: Meski berhasil memimpin box office, Blade Runner 2049 hanya berhasil meraup pendapatan USD31,5 juta. Sekuel film sci-fi tahun 1982 ini sebelumnya diharapkan paling tidak meraup USD45-USD50 pada debutnya.



Blade Runner 2049 tergolong film berbiaya besar, yakni USD150 juta. Namun, film yang dibintangi Harrison Ford dan Ryan Gosling ini belum berhasil menarik penonton di luar penggemar film pertamanya.

(Foto: Sejarah yang Membuat Sosok Badut Dianggap Mengerikan "Saya kecewa kami tidak mendapat hasil yang lebih besar pada akhir pekan ini," kata Jeff Goldstein, presiden distribusi domestik Warner Bros seperti dilansir dari Aceshowbiz.Pendatang baru lainnya datang dari studio Fox dan Lionsgate, The Mountain Between Us dan My Little Pony: The Movie. Masing-masing menduduki posisi kedua dan keempat, dengan pemasukan sebesar USD10,1 juta dan USD8,8 juta.(Baca: It Jadi Film Adaptasi Novel Stephen King Terlaris Selanjutnya, It dan Kingsman: The Golden Circle bertahan di lima besar. Film yang diadaptasi dari novel horor karya Stephen King ini berhasil menambahkan pemasukan sebesar USD9,7 juta, sementara lanjutan dari film Kingsman: The Secret Service memperoleh USD8,1 juta.1. Blade Runner 2049 USD31,5 juta2. The Mountain Between Us USD10,1 juta3. It USD9,7 juta4. My Little Pony: The Movie USD8,8 juta5. Kingsman: The Golden Circle USD8,1 juta6. American Made USD8,1 juta7. The Lego Ninjago Movie USD6,8 juta8. Victoria & Abdul USD4,1 juta9. Flatliners USD3,8 juta10. Battle of the Sexes USD2,4 juta(DEV)