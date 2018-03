Sam Rockwell Aktor Pendukung Terbaik Oscar 2018

California: Aktor asal California Sam Rockwell menang sebagai aktor pendukung terbaik dalam ajang Oscars 2018 lewat film Three Billboards outside Ebbing, Missouri garapan Martin McDonagh. Sebelumnya Sam juga menang dalam Golden Globe Awards untuk kategori dan film yang sama.



Ini adalah Piala Oscar pertama Sam. Dia menyisihkan empat nomine lain, yaitu Willem Dafoe (The Florida Project), Richard Jenkins (The Shape of Water), Christopher Plummer (All the Money in the World), serta Woody Harrelson yang diunggulkan lewat film yang sama.

Dalam Oscars, Three Billboards outside Ebbing, Missouri diunggulkan dalam tujuh kategori, termasuk naskah asli dan film panjang terbaik. Dalam Golden Globe, film ini juga masuk ke banyak nominasi dan memboyong piala terbanyak dengan kemenangan di empat kategori.Sam, kelahiran November 1968, menapaki karier sebagai aktor pada akhir 1980-an. Debut filmnya adalah Clownhouse garapan Victor Salva. Hingga kini dia telah bermain di puluhan judul film, antara lain Lawn Dogs (1997), Confessions of a Dangerous Mind (2002), Iron Man 2 (2010), Conviction (2010), Poltergeist (2015).Malam anugerah Oscars ke-90 digelar di Hollywood, California pada Minggu, 4 Maret 2018 pukul 5 sore waktu setempat atau pukul 8 WIB. Acara disiarkan secara langsung di kanal ABC dengan pembawa acara Jimmy Kimmel.(DEV)