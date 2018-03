Kisah Cintanya diangkat ke Film, Ditto Percussion Pasrahkan ke Tim Produksi

Jakarta: Sutradara Rako Prijanto dan penulis skenario Upi mengadaptasi kisah cinta dari novel autobiografi #TemantapiMenikah ke film layar lebar. Pradana Budiarto atau akrab disebut Ditto Percussion, salah satu penulis novel, mengaku memasrahkan keputusan kreatif sepenuhnya ke tim Rako dan Upi.



"Kesulitan dari Mas Rako saat garap bersama penulisnya, Mbak Upi, gimana membuat cerita ini semenarik mungkin karena di bukunya terlihat bahwa itu cara pandang orang ketiga. Nah, gimana cara ini difilmkan," kata Ditto dalam jumpa pers di kantor Falcon Pictures, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Februari 2018.

Menurut Ditto, kisah versi novel dibuat sesuai dengan kisah yang dia alami bersama Ayudia Bing Slamet, yang kini menjadi istrinya. Namun untuk versi film, kesamaan dengan kisah versi novel adalah sekitar 70%. Artinya, tidak benar-benar mirip."Kami pasrahkan itu kepada sutradara dan penulis untuk menggarap penulisan ini. Walaupun kami sempat merasa (skenario) ini tidak sama dengan buku, tetapi kami percaya saja bahwa film ini akan dibuat sebagus mungkin. (Versi film) memang tidak seperti buku banget," lanjut Ditto.Rako, dalam kesempatan sama, menyebut bahwa penceritaan dalam film didominasi sudut pandang personal Ditto sebagai tokoh lelaki yang menyukai tokoh Ayu sejak bangku SMP. Pilihan sudut pandang ini berbeda dengan novel yang memakai sudut pandang orang ketiga."Diputuskan, 80% sudut pandang Ditto, 20% sudut pandang Ayu. Tantangan buat saya saat mengubah sudut pandang dari Ditto tiba tiba ke sudut pandang Ayu," ujar Rako.Novel #TemantapiMenikah (2016) ditulis Ayudia Bing Slamet dan Ditto Percussion berdasar pengalaman hubungan mereka sejak bersahabat dari SMP hingga pelaminan. Proyek film adaptasi dikerjakan Falcon Pictures dengan produser Frederica, HB Naveen, dan Dallas Sinaga.Adipati Dolken dan Vanesha Prescilla beradu akting untuk memerankan tokoh Ditto dan Ayu. Sejumlah aktor pendukung antara lain Cut Beby Tshabina, Denira Wiraguna, Diandra Agatha, Rendi John, Shara Virrisya, Sari Nila, Sarah Sechan, serta Iqbaal Ramadhan.Film #Teman tapi Menikah akan dirilis di bioskop pada Kamis, 29 Maret 2018.(ELG)