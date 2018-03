Arc Yellow Merilis Singel Kedua, Limbung

Jakarta: Grup musik asal Depok Arc Yellow merilis singel kedua berjudul Limbung. Lagu bernuansa rock grunge ini akan menjadi bagian dari album studio kedua mereka, Oh Well..Nothing.



Menurut keterangan pers dari Demajors, Limbung merupakan ungkapan sebal Arc Yellow tentang betapa sulit menulis lirik dengan kosakata bahasa Indonesia, yang tidak akan menjadi kalimat romantis. Sebelumnya, Arc Yellow telah merilis Ruam, singel pertama mereka pada Juli 2017.

Rencananya album Oh Well..Nothing dirilis pada 21 April 2018. Album ini merupakan pembenturan rock dan grunge dengan balutan fuzz. Total 10 lagu, termasuk Limbung dan Ruam.Pandu Fuzztoni (Morfem/The Adams/The Upstairs) terlibat mengerjakan mixing dan mastering. Deni Taufik Adi (Reid Voltus/Sex Sux/ Watersports) juga ikut bergabung dalam proses pengerjaan."Album ini tidak spesial karena mereka (Arc Yellow) mengaku masih belum paham bagaimana meracik musik yang bagus sehingga hanya menduplikasi lagu yang sudah ada dan mencoba mengulang euforia yang pernah tercipta dari lagu-lagu tersebut. Namun keterlibatan Deni Taufik Adi menulis sesuatu di album ini dianggap sebagai hal yang spesial," tulis pihak Demajors.Arc Yellow adalah Gilang T Firdaus (vokal/gitar), Regie Pramana (bas/vokal), dan Rizky Octadinanta (drum/vokal). Mereka memilih nama grup terinspirasi dari kalimat yang tercantum pada poster kecil di dinding Studio 144 Depok pada 2008, yang berbunyi 'worst arc, worst line, but nevermind it still art and yellow'.Debut album mereka, Mammals, dirilis pada Februari 2012 lewat label independen Drexter Records asal Depok. Untuk album kedua ini, mereka akan merilisnya lewat Demajors.(ELG)