10 Kisah Cinta Sutradara Pria dan Aktor Wanita

Hubungan asmara dalam lingkungan kerja yang sama bukanlah hal baru, termasuk bagi para pelaku industri perfilman seperti produser, sutradara, aktor, serta segenap kru dari berbagai bidang. Sebagai industri film tertua, Hollywood tak terkecuali.



Sepanjang perjalanan lebih dari 100 tahun, Hollywood punya banyak kisah cinta di berbagai proyek film. Salah satu yang menarik adalah relasi antara sutradara, yang kebanyakan pria, dengan aktor wanita dalam film masing-masing.

Ada hubungan yang berlanjut ke pernikahan hingga sekarang, ada juga yang tak bertahan lama dan harus berpisah. Berikut 10 kisah cinta di antaranya.Pada 2004, Rachel terpilih sebagai aktor pengganti Cate Blanchett untuk film The Fountain dari Warner Bros garapan Aronofsky. Awalnya, Aronofsky enggan melibatkan Rachel demi menghindari tudingan pilih kasih karena saat itu mereka telah berpacaran tiga tahun. Namun atas saran Hugh Jackman, Rachel masuk.Setelah itu, Aronofsky dan Rachel tak pernah ada dalam satu proyek. Mereka tunangan pada 2005 dan berpisah pada 2010, tetapi masih saling menjaga anak mereka.Sam Mendes (Inggris 1965) bertemu Kate Winslet (Inggris 1975) pada 2001 untuk mengajak dia bermain teater, yang melibatkan Sam sebagai penata artistik. Mereka menikah dua tahun kemudian dan memiliki satu anak, sebelum bercerai pada 2011. Sebelumnya, Winslet telah menikah dengan sutradara Jim Threapleton dan punya satu anak.Sam menyutradarai Winslet dalam film drama percintaan Revolutionary Road (2008). Film ini menjadi kolaborasi akting kedua antara Winslet dengan Leonardo DiCaprio dan Kathy Bates setelah Titanic (1997).Sutradara Len dan aktor Beckinsale bertemu dalam proyek film Underworld (2003). Jelang Natal 2003, Len menceraikan istrinya dan Beckinsale mengakhiri hubungan dengan kekasih. Pada Mei 2004, mereka menikah dan bertahan hingga 2016.Selain Underworld, Len juga mengarahkan istrinya dalam film Underworld: Evolution (2006) dan Total Recall (2012).Sebelum bertemu Helena, Burton bertunangan dengan aktor dan model Lisa Marie pada 1993 hingga 2001. Pada masa ini, Lisa ikut bermain dalam peran kecil untuk beberapa film Burton, termasuk terakhir Planet of the Apes (2001), film yang melibatkan Helena sebagai salah satu aktor utama.Sejak film tersebut, Burton dan Helena menjalin relasi. Burton mengajak Helena untuk audisi sejumlah film garapannya, seperti Big Fish, Corpse Bride, Charlie and the Chocolate Factory, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Alice in Wonderland, serta Dark Shadows. Burton dan Helena berpisah pada 2014. Mereka memiliki dua anak.Anderson mulai berpacaran dengan Jovovich setelah bertemu di proyek film Resident Evil (2002), yang ditulis, diproduksi, dan diarahkan Anderson. Dia melamar Jovovich pada 2003, tetapi keduanya sempat berpisah dulu sebelum akhirnya berpacaran lagi. Mereka memiliki anak pertama pada 2007 dan menikah pada 2009 hingga sekarang. Anak kedua lahir pada 2015.Gunn berkenalan dengan Fischer lewat adiknya, Sean Gunn. Mereka menikah pada 2000. Saat itu, Gunn lebih sering terlibat dalam proyek sebagai penulis naskah. Fischer telah aktif sebagai aktor sejak 1998. Dalam Slither (2006), film debut penyutradaraan Gunn, Fischer ikut bermain sebagai aktor pendukung. Setahun setelah film dirilis, mereka berpisah dan bercerai pada 2008.Sanders dan Stewart terlibat skandal asmara saat mengerjakan proyek film Snow White and the Huntsman (2012) sebagai sutradara dan aktor utama. Saat itu Sanders telah menikah dengan Liberty Ross, yang juga bermain dalam film Snow White sebagai ibu dari tokoh yang diperankan Stewart. Stewart juga sedang berpacaran dengan Robert Pattinson.Foto intim mereka berdua tersebar. Baik Sanders maupun Stewart melakukan permintaan maaf publik. Istri Sanders mengajukan gugatan cerai pada awal 2013. Stewart putus dengan Pattinson.Spielberg bertemu Capshaw dalam proyek Indiana Jones and the Temple of Doom (1984). Setelah itu mereka menjalin relasi dan menikah pada 1991. Hingga kini mereka masih tinggal bersama dengan tujuh anak, baik kandung, adopsi, serta anak dari hubungan sebelumnya.Sebelum dengan Capshaw, Spielberg pernah menjalin hubungan pernikahan dengan aktor Amy Irving hingga bercerai pada 1989. Dia bertemu Irving saat audisi film Close Encounters of the Third Kind (1977).Cameron telah menikah lima kali dan Hamilton adalah pernikahan keempat. Mereka bertemu dan bekera sama pertama kali dalam film Terminator (1984). Setelah Hamilton kembali lagi sebagai pemeran Sarah dalam Terminator 2: Judgment Day (1991), dia berpacaran dengan Cameron. Mereka menikah pada 1997 dan bercerai pada 1999. Sebagai bagian kesepakatan perceraian, Cameron harus membayar Hamilton USD50 juta.Allen telah menikah tiga kali dan punya relasi di luar pernikahan dua kali. Dia pernah menikah dengan aktor dan penulis Louise Lasser sejak 1966, tapi hanya berlangsung singkat selama empat tahun. Pada 1979, dia bertemu dengan Mia Farrow, mantan istri Frank Sinatra.Allen dan Farrow menjalani hubungan pernikahan selama 12 tahun sejak 1980. Pada masa ini, Farrow tampil dalam 13 film garapan Allen. Farrow berpisah saat tahu Allen menjalin relasi asmara dengan salah satu anak adopsi Farrow, Soon-Yi Previn. Allen digugat secara hukum oleh Farrow dengan tuduhan kekerasan seksual, yang lantas dibantah anaknya pada 2014. Allen kini menikah dengan Soon-yi sejak 1997.