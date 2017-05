Jadwal Syuting Film The Flash Belum Jelas

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejak diumumkan Warner Bros dan DC Films akan memiliki film sendiri, The Flash sepertinya masih menemui banyak kendala. Setelah dua kali ditinggal sutradara, film ini belum diketahui kapan akan memulai syuting.



Hal itu diungkapkan oleh salah satu pemerannya, Billy Crudup. Menurut pemeran karakter Henry Allen, ketidakjelasan jadwal syuting film The Flash karena sibuknya Ezra Miller yang menjadi pemeran utama.

"Masih belum jelas hingga saat ini. Aku pikir, jadwal Ezra. Dia orang sibuk, dia sangat terkenal dan hebat," kata Billy Crudup seperti dikutip Contactmusic.Menurut Billy, proses syuting The Flash selalu ditunda karena harus mencocokkan jadwal syuting Ezra. Belum lagi ditambah dengan masih kosongnya kursi sutradara.Pada tahun lalu, The Flash ditinggal oleh Rick Famuyima sebagai sutradara. Padahal, saat itu Rick Famuyima ditunjuk sebagai pengganti Seth Grahame-Smith. Masalah perbedaan kreatif menjadi penyebab utama mundurnya Rick.The Flash rencananya dirilis di bioskop Amerika Serikat mulai 23 Maret 2018. Ezra sebelumnya sudah tampil sebagai The Flash di Batman vs Superman: Dawn of Justice dan Suicide Squad. Dia akan kembali tampil di Justice League sebelum muncul di filmnya sendiri.(ELG)