Riri Riza Memotret Pengalaman Personal di Film Humba Dreams

Ed Sheeran muncul sebagai cameo dalam episode perdana serial televisi Game of Thrones musim ke-7 yang baru saja dirilis pekan in…

Senin, 17 Jul 2017 14:03 film asing Senin, 17 Jul 2017 14:03

George A. Romero, sutradara film horor legendaris dan pencipta seri the Night of the Living Dead meninggal dunia pada Minggu…