Suzy dan Lee Seung Gi Kolaborasi di Drama Korea Vagabond

Seoul: Aktor Lee Seung Gi akan kembali beradu peran dengan Bae Suzy dalam drama Korea terbaru, Vagabond. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh kedua belah pihak, dilansir dari Soompi.



Vagabond bercerita tentang seorang pria biasa bernama Cha Gun (Lee Seung Gi) yang terlibat dalam sebuah investigasi dalam kecelakan pesawat yang merembet pada kasus korupsi negara. Cha Geun digambarkan sebagai sosok pria lincah dan percaya diri dengan gelar sabuk hitam profesional di berbagai cabang ilmu bela diri. Cha Geun terlibat dalam kecelakaan pesawat tak terduga tersebut dan menemukan sebuah kebenaran dari konspirasi besar di balik kecelakaan pesawat.



Lawan mainnya, Bae Suzy memegang peran agen National Intelligence Service (NIS) bernama Go Hae Ri. Ia bekerja banting tulang setelah kepergian sang ayah untuk menafkahi ibu dan adiknya. Awalnya, Go Hae Ri menginginkan posisi sebagai agen putih yang bekerja dengan identitas terbuka di NIS. Sayang, ia justru mendapat posisi sebagai agen hitam alias mata-mata dan harus menyembunyikan identitas aslinya.



Suzy dan Lee Seung Gi sebelumnya terlibat adu peran dalam drama Korea Gu Family Book. Momen ini sekaligus menjadi reuni Lee Seung Gi dengan sang sutradara Yoo In Sik, mereka pernah bekerja sama dalam proyek drama You're All Surrounded selama empat tahun. Aktor Shin Sung Rok juga akan berkolaborasi dalam film ini. Yoo In Sik juga kembali bekerja sama dengan penulis naskah Jang Young-Cheol dan Jun Kyung Soon dalam Vagabond.



"Dengan aktor, sutradara, penulis naskah, dan produser yang bekerja sama, kami akan membautt sebuah drama klasik berkualitas tinggi yang belum pernah ditampilkan selama beberapa tahun. Kami akan menyentuh sanubari penonton lewat akting, arahan, dan penulisan yang terperinci dalam drama aksi dan mata-mata ini. Adegan tidak terduga, momen menegangkan, melodrama hingga bumbu humor," ungkap seorang sumber dari Celltrion Entertainment.



Sony Pictures bertanggung jawab untuk distribusi internasional Vagabond yang rencananya akan tayang di tiga negara yakni Korea, Amerika Serikat, dan Jepang.



Proses reading naskah telah dimulai sejak 2 Juni 2018. Rencananya siap tayang pada 2019.

(DEV)