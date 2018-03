Film Assalamualaikum Calon Imam Rilis Trailer dan Poster

Jakarta: Menjelang penayangannya di bioskop, film Assalamualaikum Calon Imam (ACI) merilis trailer dan poster resmi. Film produksi kolaborasi Prized Productions dan Vinski Productions ini juga memperkenalkan lagu soundtrack.



Poster film menghadirkan dua pemeran utamanya yaitu, Natasha Rizki dan Miller Khan. Sedangkan untuk soundtrack melibatkan Duo Suby dan Ina yang menyanyikan empat lagu yakni, Assalamualaikum Calon Imam, Cinta Yang Diuji, Duhai Cinta dan Pinta Terakhir.

"Insya Allah film ini akan memberikan bingkisan indah bagi Anda. Tanpa bermaksud menggurui, film ACI sejatinya adalah sebuah realitas," jelas Dwi Ajeng Asmarandhany selalu eksekutif produser dalam keterangan tertulisnya."Premis dalam film sangat kuat. Bahwa perkara cinta tak semata kebutuhan personal dan kehendak diri sendiri, tapi bagaimana Allah ikut campur tangan, agar kita mengenal ikhlas," imbuhnya.Assalamualaikum Calon Imam merupakan film yang diangkat dari novel karya Ima Madaniah. Novel ini menarik banyak pembaca di Wattpad yang merupakan wadah pengguna internet untuk membaca atau mengirim karya dalam bentuk artikel, cerita pendek, novel dan puisi.Santi Muzhar selaku produser optimistis, film Assalamualaikum Calon Imam akan mengikuti jejak novelnya yang meraih jutaan pembaca. Seperti diketahui, novel Assalamualaikum Calon Imam (ACI) sudah dibaca lebih dari 3,2 juta kali di Wattpad."Kami mengemasnya sebagai tontonan menghibur namun berbobot. Penonton tak akan kami ajak menangis dengan air mata berderai seperti kebanyakan film drama lainnya. Tapi bagaimana film ini dengan kekuatan premisnya bisa menjadi film fenomenal," kata Santi.Assalamualaikum Calon Imam akan tayang di bioskop pada 9 Mei 2018. Selain Natasha Rizki dan Miller, film ini melibatkan Merdi Octav, Hessel Wong, Defwita Zumara, Andi Arsil dan Dr. Deby Vinski sebagai pemain.(ELG)