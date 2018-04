Akting Harrison Ford sebagai Henry Jones Jr Berakhir di Indiana Jones 5

Jakarta: Aktor Harrison Ford akan segera mengakhiri perannya sebagai karakter utama Dr. Henry Jones, Jr. dalam film serial Indiana Jones mendatang. Kabar ini dipaparkan sutradara Steven Spielberg yang sejak seri awal memegang alur cerita.



Ford mengakhiri perannya sebagai arkeolog Dr. Henry Jones, Jr. di Indiana Jones seri kelima, dan dipastikan untuk seri berikutnya tokoh utama akan mendapuk aktor perempuan.

Sutradara yang ikut mendukung kampanye Time's Up tentang kesetaraan gender di industri film ini mengungkapkan sudah saatnya menggali sesuatu yang baru di industri film."Kami akan mengganti nama Jones dengan Joan, dan tidak ada masalah dengan hal itu," ungkap Spielberg seperti dilaporkan Aceshowbiz.Sebelumnya kepada ScreenDaily pada 2015, Spielberg yakin tidak ada aktor yang bisa menggantikan aktor Harrison Ford berperan sebagai ahli arkeologi dalam proyek film Indiana Jones.Hal itu kembali diungkapkan setahun setelahnya kepada Hollywood Reporter bahwa ia tidak akan melenyapkan karakter yang diperankan Ford.Film Indiana Jones seri kelima masih akan diproduseri oleh Frank Marshall bersama Kathleen Kennedy. Penulis naskah masih menggunakan David Koepp yang menulis cerita Indiana Jones sebelumnya Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008). Untuk penata musik masih menggunakan John William yang menemani Spielberg sejak rilisan seri pertama Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark (1981).Aktor Shia LaBeouf yang berperan sebagai Mutt Williams a.k.a. Henry Jones III yang bergabung dalam seri Indiana Jones sebelumnya telah mengonfirmasi tidak terlibat dalam seri Indiana Jones yang akan datang.Film Indiana Jones seri kelima yang belum dipastikan judulnya ini akan dirilis serentak di bioskop Amerika pada Juli 2020.(ELG)