Bagaimana Perkembangan Proyek Film Lanjutan The Matrix?

Kabar mengenai proyek film lanjutan The Matrix dari Warner Bros telah beredar sejak Maret tahun lalu dengan penulis naskah Zak Penn. Setahun berselang, proyek ini masih dalam tahap naskah dan tampaknya belum akan selesai dalam waktu dekat.



Dalam wawancara terbaru dengan Screen Rant, Zak bercerita soal perkembangan naskah The Matrix. Namun, dia belum mau memberi gambaran kisahnya.

"Aku masih mengerjakan The Matrix sekarang," kata Zak."Itu adalah waralaba yang sangat ingin aku lihat kembali. Aku tak bisa menjelaskan lebih rinci lagi, tetapi aku telah menggoda Warner Bros selama bertahun-tahun supaya itu bisa berlanjut lagi. Itu satu proyek yang sedang aku kerjakan dan aku juga sedang mengerjakan beberapa proyek lain," lanjutnya.Zak ikut menulis skenario film adaptasi Ready Player One garapan sutradara Steven Spielberg, yang akan dirilis di bioskop dalam waktu dekat. Selain itu, dia juga sedang menyusun naskah untuk film superhero Suicide Squad 2 dan The Karate Kid 2.Zak mengaku sangat takjub saat menonton The Matrix pada awal 1999 silam. Dia menyebut Ready Player One serupa The Matrix karena keduanya punya kisah tentang dunia simulasi virtual tempat orang-orang berinteraksi dalam wujud berbeda.Dalam trilogi The Matrix (1999-2003) garapan The Wachowski Brothers, kita mengenal trio karakter Neo, Morpheus, dan Trinity serta antagonis Agen Smith. Untuk film terbaru ini, Zak mengisyaratkan akan ada tokoh yang benar-benar baru."Aku merasa dunia fiksi ini brilian. Aku rasa OASIS (dalam kisah Ready Player One) seperti versi laga komedi dari ini (Matrix) dan The Matrix tidak harus selalu sama karakternya. Kau bisa ke mana saja," ucapnya.Zak, yang kini berusia hampir 50, dikenal sebagai penulis naskah untuk sejumlah film superhero dan laga, seperti Elektra (2005), X-Men: The Last Stand (2006), The Incredible Hulk (2008), The Avengers (2012).Karier Zak dimulai dengan debut naskah film petualangan Last Action Hero (1993), yang dijual saat dia berusia 23.(DEV)