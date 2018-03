HBO Siapkan Dana Besar untuk Serial Sempalan Game of Thrones

New York: Lima proyek serial sempalan Game of Thrones sedang dalam tahap pengembangan cerita. HBO, studio yang memesan dan menayangkan serial, tak ingin tanggung-tanggung dalam alokasi dana produksi.



Menurut laporan The Hollywood Reporter, sejak awal lima serial ini telah direncanakan sebagai proyek yang besar. Dana produksi hampir mencapai serial asli Game of Thrones dan melebihi beberapa musim pertama.

"USD50 juta (setiap musim) tak akan mampu menyokong apa yang sedang kami lakukan. Produksi ini akan besar-besaran," kata Francesca Orsi, salah satu bos eksekutif HBO untuk konten drama.Sebagai gambaran, seperti dilaporkan Slash Film, musim terakhir atau kedelapan Game of Thrones punya anggaran dana USD90 juta atau Rp1,2 triliun. Musim ini punya enam episode sehingga alokasi dana setiap episode kira-kira Rp200 miliar.Musim pertama punya 10 episode dan dibuat dengan anggaran di atas USD50 juta atau Rp686 miliar. Setiap episode menghabiskan dana produksi di atas Rp68 juta. Episode pilot atau contohnya sendiri menelan dana produksi sekitar USD10 juta atau Rp130 miliar.Game of Thrones adalah sebuah fenomena komersial dalam industri hiburan. Serial adaptasi novel ini telah berjalan sejak 2011 dan telah punya tujuh musim. Musim terakhir akan dirilis pada 2019. Selain mendapatkan begitu banyak penggemar, Game of Thrones juga telah meraih lusinan penghargaan.Francesca Orsi menilai perusahaan akan sangat bersalah jika Game of Thrones tidak dilanjutkan."Rasanya seperti melakukan keasalahan, jika perusahaan tidak melanjutkan serial ini," ucap Orsi.Kini proyek sempalan ini masih dalam tahap penyusunan cerita oleh lima penulis berbeda, yaitu Max Borenstein (Kong: Skull Island), Jane Goldman (Woman in Black), Brian Helgeland (Legend), Carly Wray (serial Mad Men), dan Bryan Cogman. Penulis novel aslinya, George RR Martin, juga akan ikut menulis beberapa di antaranya.(ELG)