Sulit Dapat Visa AS untuk ke Acara Oscar, Aktor Film Roma Dibantu Netflix

California: Jorge Antonio Guerrero, aktor Meksiko yang ditolak tiga kali kala mengajukan permohonan visa AS, akan dibantu oleh Netflix untuk mendapatkan izin tersebut. Kali ini, Jorge hendak pergi ke AS sebagai tamu seremoni penghargaan Piala Oscar karena filmnya bersama Netflix, Roma, masuk sebagai nomine 10 kategori.



Laporan terbaru Variety menyebut bahwa Netflix sedang mengupayakan visa AS untuk Jorge. Malam penghargaan akan digelar di California pada 24 Februari 2019. Harapannya, izin visa bisa keluar sebelum itu.

Jorge pernah mengajukan visa tiga kali dengan kepentingan berbeda. Pertama adalah visa turis pada awal 2018, tetapi ditolak. Upaya kedua dan ketiga adalah visa kunjungan terkait statusnya sebagai aktor film Roma. Kala itu, Roma sudah berkeliling ke sejumlah festival film.Menurut Jorge, dia sudah menyerahkan surat undangan produser kepada Kedutaan Besar AS di Meksiko, tetapi surat itu tidak dibaca.Berikutnya, kendati sudah menjelaskan bahwa dia aktor yang hendak datang sebagai tamu, Jorge dianggap hendak mencari pekerjaan di AS. Jorge merasa petugas pewawancara kala itu agak marah kepadanya.Roma adalah film produksi AS-Meksiko garapan sineas Alfonso Cuaron. Selain tayang di festival, Roma dirilis secara terbatas di sejumlah bioskop AS dan secara global di Netflix. Film ini masuk ke 10 kategori nominasi Piala Oscar, termasuk film cerita panjang terbaik dan film berbahasa asing terbaik.Dua rekan pemain Jorge, Yalitza Aparicio dan Marina de Tavira, menjadi nomine aktris terbaik dan dipastikan bisa datang ke acara puncak Piala Oscar.(ELG)