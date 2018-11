Kisah Lil Peep, Ikon Kebangkitan Musik Emo Diangkat ke Film Dokumenter

California: Kisah Lil Peep, musisi rap muda AS yang meninggal pada 2017 karena overdosis, akan diangkat ke film dokumenter. Dokumenter ini akan diproduksi oleh sineas jawara Cannes, Terrence Malick dan akan memuat lagu-lagu Peep yang belum pernah dirilis sebelumnya.



Malick adalah sutradara, penulis, dan produser senior yang aktif membuat film sejak awal 1970-an. Film keduanya sebagai sutradara dan penulis, Days of Heaven (1978), mengantarkan Malick menjadi sutradara terbaik Festival Film Cannes.

Film kelimanya sebagai sutradara, The Tree of Life (2011), kembali lagi ke Cannes dan meraih penghargaan bergengsi Palme d'Or. Salah satu film ambisi besarnya adalah Voyage of Time (2016) yang telah disiapkan selama lebih dari 40 tahun.Menurut laporan Variety, Malick akan menjadi produser eksekutif untuk film dokumenter tentang Lil Peep. Malick adalah kawan dekat ibu dan keluarga Peep.Dokumenter ini, seperti dilaporkan New York Times, akan mengikuti kisah hidup Peep dan memiliki soundtrack dari karya musik Peep yang belum dirilis sebelumnya. Sejumlah media musik barat seperti Pitchfork mendaulat Peep, pemuda kelahiran Pennsylvania 1996, sebagai ikon kebangkitan emo era 2010-an.Peep meninggal pada 15 November 2017, dua pekan setelah dia merayakan ulang tahun ke 21. Dia ditemukan sudah meninggal oleh manajer di dalam bus yang mengangkut mereka tur musik.Album musik keduanya, Come Over When You're Sober, Pt. 2, akan dirilis secara anumerta pada 9 November mendatang.(ELG)