Into The Spider-Verse Raup Rp821 Miliar

Jakarta: Film animasi terbaru dalam seri Spider-Man, Into the Spider-Verse, telah mulai tayang di bioskop puluhan negara sejak akhir pekan lalu, 12-14 Desember 2018. Selama tiga hingga lima hari tayang, pendapatan kotor film ini dari penjualan tiket telah mencapai USD56,4 juta atau Rp821,46 miliar.



Menurut data Box Office Mojo, capaian tersebut telah memecahkan rekor box office di AS-Kanada. Untuk kategori film animasi yang dirilis bulan Desember, Into The Spider-Verse adalah film dengan performa komersial paling besar sepanjang masa selama akhir pekan pertama dengan nilai USD35,4 juta.

Dalam lingkup AS-Kanada, Into the Spider-Verse adalah film adaptasi ke-13 dari komik Marvel, yang mencapai performa komersial tertinggi pada akhir pekan pembuka. Film-film sebelumnya antara lain Venom, Deadpool 2, dan Avengers: Infinity War.Untuk pasar mancanegara selain AS-Kanada, termasuk Indonesia, total pendapatan film ini adalah USD21 juta atau sekitar Rp305,86 miliar. Belum ada data spesifik dari Box Office Mojo mengenai hasil di tiap negara.Sementara itu, film Aquaman masih merajai pasar internasional pada akhir pekan kedua pemutaran. Hingga Minggu kemarin (16 Desember), total pendapatan film ini telah mencapai USD261,3 juta atau Rp3,8 triliun.Sejumlah Hollywood lain yang masih diminati penonton global adalah Dr. Seuss' The Grinch, Bohemian Rhapsody, Ralph Breaks The Internet, dan Fantastic Beasts: Crimes Of Grindelwald.(ASA)