Liam Neeson Kembali Beraksi Solo lewat Film Cold Pursuit

California: Lewat trilogi Taken, Liam Neeson dikenal sebagai aktor pemeran seorang ayah yang jago bertarung dan tak ragu beraksi sendirian demi melindungi anaknya. Dalam film terbaru berjudul Cold Pursuit, Liam kembali memerankan seorang ayah yang berlaga sendirian menghabisi kelompok penjahat.



Bedanya, dalam Cold Pursuit, Liam memerankan seorang ayah yang anaknya telah tewas dibunuh. Dia adalah tukang pembersih salju (snowplower) bernama Nelson Coxman alias Mister Plow. Dia punya seorang istri yang diperankan Laura Dern.

Suatu ketika, anaknya ditemukan meninggal. Dalam perjalanan, Nelson yakin bahwa kematian anaknya berkaitan erat dengan gembong narkoba bernama Viking (Tom Bateman). Mencari keadilan, Nelson memburu Viking untuk membalas dendam dan menyingkirkan siapapun yang menghalangi.Film ini digarap oleh sutradara asal Norwegia Hans Petter Moland bersama rumah produksi StudioCanal. Ini adalah adaptasi lepas dari film Norwegia berjudul In Order of Disappearance yang juga digarap oleh Hans Petter. Lionsgate menjadi distributor lewat Summit Entertainment.Trailer filmnya, yang baru saja dirilis oleh Lionsgate, menampilkan sejumlah cuplikan adegan Nelson sebagai seorang bapak keluarga dan petarung yang memburu satu per satu sasarannya.Cold Pursuit dijadwalkan rilis perdana di bioskop pada Februari 2019.(ELG)