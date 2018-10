Adinia Wirasti: Perempuan Zaman Sekarang Lebih Beruntung

Jakarta: Aktris Adinia Wirasti mendapat peran Kalia, sosok perempuan tangguh dalam serial Grisse besutan Mike Wiluan. Karakter tituler yang diembannya selama 8 episode ke depan membuatnya terinspirasi.



"She is awesome. Dia berangkat dari hidupnya pilu banget. Dia bisa bangkit dari itu semua. That is very empowering and inspiring for me at least," ujarnya dalam sesi diskusi bersama media di The Ritz-Carlton Hotel, SCBD, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018.



Karakter Kalia dalam serial Grisse adalah peran ke sekian kali bagi Adinia memerankan tokoh perempuan tangguh. Seperti pada film box office Ada Apa Dengan Cinta saat ia memerankan Karmen, sosok perempuan berperawakan tomboy.



Melihat tokoh perempuan dalam serial drama sejarah Grisse sebagai tokoh sentral, Adinia mengaku tokoh-tokoh seperti ini sebagai contoh emansipasi wanita di era sekarang.



"Kadang-kadang setelah memerankan karakter dari zaman dulu seperti dalam film Kartini, Sultan Agung, kayak gila ya kita perempuan zaman sekarang beruntung banget."



"Kita semua perempuan udah dikasih panggung, tinggal kitanya aja mau pakai atau enggak," papar artis berusia 31 tahun itu.



Memerankan tokoh Kalia yang tangguh, rupanya Adinia tidak merasa ada kemiripan dengan tokoh perempuan asal Gresik tersebut. "Enggak. Kalia itu, she is pure saja. Dia bergerak karena nuraninya berkata demikian," paparnya.



Dalam serial HBO Grisse, Kalia diceritakan sebagai putri sulung dari Kepala Pemberontakan di Gresik, Jawa Timur. Kemampuan membidik dan memanah lawan diperolehnya dari sang ayah. Bekal ini digunakan Kalia untuk mengusir tentara Belanda dari Gresik.





(ASA)