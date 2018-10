Film Rambo Terbaru Dipastikan Tayang di Indonesia

California: Film Rambo: Last Blood yang dibintangi aktor senior Sylvester Stallone dipastikan akan dirilis di Indonesia. Film laga thriller ini sedang dalam tahap syuting dan akan menjadi film Rambo kelima Stallone sejak 1982.



Menurut laporan Deadline, Millennium Films menjual hak edar Rambo V di Cannes Film Market pada Mei lalu dan di American Film Market di Santa Monica pada awal November ini. Belasan perusahaan menunjukkan minat dengan bergabung sebagai distributor atau importir.

Untuk Indonesia, hak edarnya dibeli oleh PT Amero. Hampir setiap negara atau teritori punya distributor berbeda. Salah satunya Liosngate memegang distribusi kawasan AS dan Inggris.Amazon Prime Video mendapatkan hak tayang lewat platform streaming berlangganan untuk kawasan AS. Tanweer mendatkan hak serupa untuk Pan Asia Pay TV.The Last Blood adalah film kelima dalam waralaba Rambo, menyusul film terakhir rilisan 10 tahun silam. Ini menjadi salah satu waralaba film barat berusia tua tetapi masih tetap menarik minat banyak perusahaan.Stallone, yang kini telah berusia 72 tahun, kembali berperan sebagai John Rambo, veteran Perang Vietnam bermasalah dan eks anggota pasukan khusus AS. Film kelima ini melanjutkan kisah Rambo masa tua, ketika dia mengelola peternakan milik keluarga di Arizona.Suatu hari, putri salah satu kawan diculik oleh kelompok perdagangan seks, yang ternyata kartel narkoba Meksiko. Rambo menyeberang perbatasan dan menghadapi kartel paling kejam demi membebaskan putri tersebut.Syuting film ini akhirnya dimulai pada awal Oktober lalu. Lewat media sosial, Stallone membagikan foto-foto lokasi syuting. Tampak dia sebagai Rambo, menaikin kuda dan mengenakan jas hujan. Dalam foto lain, tampak Rambo mengenakan kostum bergaya koboi.Rambo V disutradarai Adrian Grunberg dengan naskah tulisan Stallone dan Matthew Cirulnick. Avi Lerner menjadi produser dalam naungan Millenium Films. Film ini dijadwalkan rilis di bioskop pada September 2019.(DEV)