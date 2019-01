Adam Driver Refleksikan Perjalanan Enam Tahun di Star Wars

California: Adam Driver, aktor pemeran antagonis Kylo Ren dalam trilogi ketiga Star Wars, merefleksikan perjalanan selama enam tahun bersama waralaba film sci-fi terbesar itu. Bagi Adam, ini adalah kedua kalinya dia berakting dalam sebuah proyek dalam jangka panjang.



Proyek jangka panjang pertama adalah serial televisi HBO berjudul Girls. Adam bermain di 49 episode untuk enam musim selama enam tahun. Dalam wawancara dengan Deadline, Adam menyebut bahwa proses enam tahun membuat dia bisa memperjelas dan memperbaiki hal-hal kecil yang tidak bisa dilakukan dalam film kebanyakan.

"Ini kedua kalinya bagiku mengerjakan sesuatu selama enam tahun. Aku rasa dengan Star Wars, ini adalah tahun keenam aku terlibat dalam di sana. Aku punya pengalaman serupa dengan Girls," kata Adam, seperti dikutip Deadline dalam artikel awal Januari 2019.Adam menyebut perbedaan antara terlibat dalam serial Girls dan dalam film seri Star Wars. Dalam Girls, dia tidak tahu dengan pasti akhir cerita sehingga dia bisa menebak-nebak akhirnya sambil jalan. Sementara itu dalam Star Wars, dia sudah tahu akhirnya sehingga semua hal dibangun menuju ke sana."Aku merasa ini (Star Wars) sangat teatrikal. Karena dalam teater yang pernah aku ikuti, prosesnya enam bulan dan pada hari terakhir, akhirnya kau akan merasa, 'Oh kini aku jauh lebih paham apa yang aku lakukan. Aku harap aku bisa mengulangi ini semua.'""Dalam teater, kau bisa mengajukan berbagai pertanyaan tanpa batas dan dalam film, itulah hal yang kadang tidak menyenangkan. Kau hanya punya satu shot untuk membuatnya tepat. Syuting bisa berulang kali, tetapi kita semua tidak mengerjakan ini lagi. Namun untuk proyek enam tahun (seperti Star Wars), kau masih punya kesempatan memperbaiki hal-hal kecil," tuturnya.Adam adalah aktor AS kelahiran 1983. Dia mengawali karier aktornya di dunia seni teater New York, termasuk Broadway. Debut filmnya adalah drama biografi J Edgar garapan sutradara Clint Eastwood.Dia terlibat dalam Star Wars sejak episode ketujuh The Force Awakens. Tahun ini, dia akan kembali muncul sebagai Kylo Ren dalam Star Wars: Episode IX. Selain itu, ada film The Dead Don't Die, The Report, dan film garapan Noah Baumbach yang belum berjudul resmi.(ASA)