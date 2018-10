Sutradara Boyhood Garap Film Biopik Komedian Bill Hicks

Los Angeles: Richard Linklater menggarap sebuah proyek baru. Sutradara asal Texas itu tengah mengerjakan proyek film biopik tentang komedian Bill Hicks yang meninggal pada 1994 dalam usia 32 tahun.



Richard mengagumi peran Bill saat bermain dalam Dazed And Confused (1993). Saat itu, saudara Richard bersekolah di tempat yang sama dengan Bill, sehingga ia cukup familiar dengan beberapa rekannya.

"Tidak ada yang persis seperti dia. Orang-orang tidak menyuarakan hal yang sama. Anda berpikir orang-orang akan mengambil obor dan berangkat dengan itu, tetapi itu adalah kombinasi yang jarang dari intelegensi, mistik, politik. Sudut pandangnya terkait politik sungguh unik," kata Richard, dilansir dari NME.Proyek ini belum diberi judul. Rencananya dirilis melalui Focus Features.Film ini melanjutkan proyek foto-animasi dokumenter American: The Bill Hicks History (2009) yang dinarasikan oleh 10 kerabat yang kena dekat dengan Bill.Pada 2015, Richard Linklater mendapat piala Best Director dalam Golden Globes dan BAFTAs berkat film Boyhood (2014). Film ini juga masuk dalam tiga nominasi Oscar termasuk Best Motion Picture dan Best Achievement in Directing.(ELG)