Film Bohemian Rhapsody akan Rilis Adegan Lengkap Konser Live Aid

California: Film biopik Bohemian Rhapsody versi bioskop hanya menampilkan sebagian lagu Queen saja dalam adegan konser Live Aid. Dalam pertunjukan aslinya di Stadion Wembley London pada 1985, grup rock asal Inggris ini membawakan enam lagu selama 21 menit.



Namun, ada kabar gembira bagi para penggemar. Dalam wawancara dengan Collider Quick, para pemain film ini menyebut bahwa dalam syuting, mereka sebetulnya mereka ulang semua penampilan Queen di panggung secara utuh. Adegan panjang ini dipotong demi kepentingan film dan kemungkinan besar akan dirilis secara terpisah.

"Kami syuting seluruh sekuen Live Aid. Lagu-lagu yang kalian lihat di film, aku rasa kalian hanya melihat tiga dari enam lagu yang mereka mainkan hari itu. Jadi, ada versi atas seluruh pertunjukan Queen," kata Gwilym Lee, pemeran gitaris Brian May."Namun itu telah dipotong dan kami akan bisa melihatnya nanti – dan kalian juga bisa lihat," sambung Rami Malek, pemeran Freddie Mercury."(Adegan lengkap) ini akan menyusul," imbuhnya.Live Aid 1985 adalah konser amal yang digelar untuk menggalang donasi bagi jutaan warga Ethiopia yang kelaparan. Konser digelar secara simultan di London Inggris dan Pennsylvania AS pada Sabtu, 13 Juli 1985.Queen adalah satu dari 20-an penampil dalam konser tersebut, di samping U2, David Bowie, Elton John, dan Paul McCartney. Menurut catatan UltimateQueen.co.uk dan Rolling Stone, Queen tampil selama 20-an menit dengan enam lagu, meliputi Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, dan We Will Rock You.Film Bohemian Rhapsody dari 20th Century Fox telah dirilis di bioskop puluhan negara secara bertahap mulai 24 Oktober 2018. Menurut data comScore, hingga Minggu, 4 November, nilai pendapatan kotor film ini telah mencapai USD141,7 juta atau sekitar Rp2,12 triliun.(ELG)