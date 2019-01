Studio Pembuat Film Blade Runner 2049 Gugat Peugeot

California: Alcon Entertainment, studio di balik film sc-fi Blade Runner 2049, mengajukan gugatan hukum ke perusahaan mobil Peugeot asal Prancis. Mereka menyebut bahwa Peugeot telah melanggar kontrak kerja sama terkait penyematan iklan produk di dalam film.



Menurut laporan The Hollywood Reporter, Alcon menuntut Peugeot ke pengadilan federal dengan berkas setebal 132 halaman. Laporan tersebut dilayangkan pada Kamis pekan lalu.

Dalam film berdurasi tiga jam itu, yang diedarkan oleh Warner Bros dan Sony Pictures ke puluhan negara, produk Peugeot mendapatkan waktu muncul beberapa detik. Menurut Alcon, ini adalah kesempatan sangat langka dan sesuai perjanjian, Peugeot menjanjikan anggaran iklan film sebesar USD30 juta atau lebih dari Rp421 miliar, ditambah dana lain sebesar USD500 ribu.Pihak Alcon juga menyebut bahwa ada salah satu perusahaan mobil lain yang menawarkan dana iklan kerja sama senilai USD16 juta agar produknya bisa tampil dalam film. Peugeot menawarkan angka lebih tinggi, tetapi pada kenyataan tidak menghabiskan dana iklan sebesar yang sudah dijanjikan."Peugeot tidak pernah menjalankan promosi apapun dan filmnya sudah jelas menderita kerugian karena itu," tulis Alcon dalam gugatan."Film ini punya iklan media sedikitnya USD30 juta untuk mendukung perilisan film, belum termasuk publisitas yang hilang, video pendek yang tidak pernah dibuat atau dirilis ke konsumen untuk menceritakan kisah mobil spinner K sebagai Peugeot, dan cara-cara lain untuk mendukung film selain iklan media, di mana seharusnya Peugeot terlibat dan bahkan memimpin. Namun Peugeot tidak memenuhi itu."K adalah nama tokoh utama film yang diperankan Ryan Gosling. Spinner adalah sebutan untuk mobil terbang miliknya yang bermerek Peugeot.Dalam gugatan itu, Alcon menuntut ganti rugi sebesar USD30,5 juta dari Peugeot. Sementara itu, pihak Peugeot belum memberikan pernyataan resmi.Blade Runner 2049, yang digarap sutradara Denis Villeneuve, adalah sekuel Blade Runner (1982) garapan Ridley Scott. Kisahnya diadaptasi dari novel karya Philip Kindred Dick berjudul Do Androids Dream of Electric Sheep (1968).Dikisahkan, manusia membangun kota Los Angeles berisi robot hasil replika manusia pada era distopia setelah kiamat. Dalam perkembangan, para robot tidak bisa dikontrol sehingga mereka diburu oleh para polisi, yang kerap disebut sebagai blade runner.Blade Runner 2049 dirilis di bioskop pada Oktober 2017. Menurut Box Office Mojo, pendapatan kotor filmnya mencapai USD259,2 juta dengan dana produksi USD150 juta.(FIR)