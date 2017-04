Marvel Klaim Pembaca Komiknya Tidak Suka Keberagaman Karakter

Film horor Danur: I Can See Ghost meraup 600 ribu penonton dalam empat hari tayang, sejak 30 Maret lalu.

Sutradara Patty Jenkis dan produser Geoff Johns mengungkap rincian menarik tentang film Wonder Woman pada acara WonderCon 2017 di …

Film The Mummy yang sebelumnya telah dirilis pada 1999 kini dibuat dalam versi baru.

Film animasi besutan rumah produksi Fox/Dreamworks The Boss Baby membuka pekan pertama pemutarannya dengan baik di box office Amer…

Minggu, 02 Apr 2017 17:00 film asing Minggu, 02 Apr 2017 17:00

Proyek film ini menceritakan kembali kisah tokoh fiktif ciptaan Hugh Lofting dalam novel The Voyages of Doctor Dolittle, tentang s…