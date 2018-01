Daniel Radcliffe Tanggapi Kontroversi Keterlibatan Johnny Depp di Sekuel Fantastic Beasts

London: Kehadiran Johnny Depp dalam film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald menjadi perbincangan hangat di dunia perfilman. Sejak pertama kali muncul dalam menit terakhir di film Fantastic Beasts and Where to Find Them, aksi Johnny Depp menuai kecaman dari para warganet.



Kecaman dari penggemar semakin kencang ketika aktor yang dikabarkan melakukan kekerasan terhadap mantan istrinya, Amber Heard, didapuk sebagai Gellert Grindelwald, menggeser peran Colin Farrell.

Bintang serial Harry Potter, Daniel Radcliffe kemudian angkat bicara soal kontroversi peran Johnny Depp dalam film besutan penulis J.K. Rowling tersebut. Awalnya, ia merasa sulit untuk berkomentar karena kecaman itu ditujukan pada penulis yang membesarkan namanya juga sutradara sekelas David Yates dan studio Warner Bros.Pendapat ini diutarakan Radcliffe melihat reaksi dari para penggemar. Menurutnya, ini adalah sebuah analogi yang aneh jika aktor peraih piala Oscar tersebut dikecam kehadirannya di sebuah film lantaran melakukan kasus kekerasan dalam rumah tangga.Aktor yang sejak kecil lekat dengan tokoh Harry Potter ini bahkan mengatakan, pemain dalam film besar seperti Harry Potter, Jamie Waylett mengonsumsi mariyuana dan mendapat teguran, sementara apa yang dituduhkan kepada Johnny Depp dianggap berlebihan. Jamie yang saat itu berperan sebagai Vincent Crabbe dalam Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II dipenjara setelah tertangkap menanam tumbuhan mariyuana di tahun 2009.Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Warner Bros., Yates dan Rowling tetap menggandeng Johnny Depp dalam sekuel kedua Fantastic Beasts. Film tersebut akan diluncurkan di layar bioskop Amerika mulai 16 November mendatang.(ELG)