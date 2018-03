Film Phantom Thread Raih Piala Oscar Kategori Desain Kostum Terbaik

California: Film drama sejarah Phantom Thread produksi Annapurna Pictures meraih piala Oscar untuk kategori desain kostum terbaik. Kemenangan ini diberikan kepada perancang kostum kawakan Mark Bridges.



Ini adalah Oscar kedua Bridges untuk kategori yang sama. Enam tahun silam, Bridges meraih penghargaan lewat film bisu hitam putih The Artist. Kali ini, dia menyisihkan empat film lain, yaitu Beauty and the Beast, Darkest Hour, The Shape of Water, dan Victoria & Abdul.

Lewat Phantom Thread, Bridges juga telah meraih piala dari lima penghargaan, termasuk dari British Academy Film Awards dan Seattle Film Critics Society Award. Sejumlah film yang melibatkan karya rancang Bridges antara lain Silver Linings Playbook (2012), Fifty Shades of Grey (2015), dan Jason Bourne (2016).Dalam Oscars, film Phantom Thread garapan Paul Thomas Anderson ini menjadi nomine di enam kategori, termasuk sutradara dan film terbaik.Malam anugerah Oscars ke-90 digelar di Hollywood, California pada Minggu, 4 Maret 2018 pukul 5 sore waktu setempat atau pukul 8 WIB. Acara disiarkan secara langsung di kanal ABC dengan pembawa acara Jimmy Kimmel.(DEV)