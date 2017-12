Astronot ISS Akan Nobar Film Terbaru Star Wars

Star Wars: The Last Jedi akan meramaikan bioskop sejumlah negara mulai akhir pekan ini. Namun tak hanya di Bumi, film ini juga akan diputar untuk para astronot kru di stasiun luar angkasa International Space Station (ISS).



Kabar ini pertama beredar lewat kicauan jurnalis Robin Seemangal dalam akun @nova_road.



"Aku menerima kepastian dari sumber Disney dan NASA bahwa kru di atas International Space Station akan mengadakan pemutaran Star Wars: The Last Jedi. Detail berikutnya menyusul," kata Robin.



Juru bicara NASA Dan Huot membenarkan kabar ini kepada sejumlah media massa. Huot memastikan para kru bisa menonton bareng (nobar) film ini di orbit Bumi, tetapi belum tahu kepastian jadwal."Belum ada jadwal pasti. Mereka biasanya mendapat film dalam bentuk berkas digital dan bisa memutar film di laptop atau proyektor standar yang ada di sana," kata Huot, dikutip dari Inverse.The Last Jedi bukan satu-satunya film fiksi bertema luar angkasa yang diputar di ISS. Para astronot juga bisa menonton Star Trek atau Gravity.Pada 2016, Gizmodo Paleofuture mencatat bahwa katalog film perpustakaan ISS memiliki 533 judul film dan acara televisi yang dapat diputar di sana dengan televisi HD ukuran besar. Beberapa film klasik antara lain 2001: A Space Oddysey, Alien, Blade Runner, dan Airplane.Menurut keterangan di situs NASA, para awak ISS memang bisa melakukan sejumlah kegiatan santai pada hari tertentu. Mereka bisa memutar musik, menonton film, membaca buku, bermain kartu, atau menghubungi keluarga mereka.Star Wars: The Last Jedi dirilis di bioskop Indonesia mulai Rabu 13 Desember 2017.(ASA)